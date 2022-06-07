‘Gece yarısı oburları’na atıştırmalık önerileri

Gecenin bir yarısı uyanıp buzdolabına gidenlerden misiniz? Hiç yemeseniz daha iyi ama en azından ‘kötünün iyisi’ni seçebilirsiniz.

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Sabaha karşı uyandınız, mideniz gurulduyor, buzdolabı sizi çağırıyor. Birazdan akşamdan kalan yemeğe, cips ya da çikolataya veya artık ne bulursanız ona saldıracaksınız.

Elbette hiç yemeseniz daha iyi ama ille de yiyecekseniz en azından ‘uygun’ bir şeyler yiyin ki dönüp uykunuza devam edebilin ve ertesi güne berbat bir mideyle uyanmayın.

HuffPost uzman diyetisyenlerle konuşarak meseleyi enine boyuna ele aldı.

Bir parça hindi eti

Diyetisyen Marissan Meshulam, hindi etinin, yetişkinlerde azot dengesini sağlayan temel bir amino asit olan triptofan açısından zengin olduğunu söylüyor. Tek başına ya da ekmek arasına koyarak sandviç şeklinde yiyebileceğiniz hindi eti sizi sabaha kadar tok tutar. Ürettiği moleküller sayesinde vücutta uyku döngüsü etkileyen triptofan, uykuya dalmanızı kolaylaştırır.

Peynir ve kraker

Meshulam, gece yediğimiz atıştırmalıkların protein ve lif içermesini faydalı buluyor. Lif ve protein bizi tok tutuyor. Kraker yemenin keyfi de cabası. İkilinin bir başka faydasını daha söylüyor: “Peynirde triptofan var, bu melatonin salgılanmasını sağlıyor. Lif açısından zengin bir kraker seçin, hatta badem unuyla yapılmış olursa kan şekeriniz de dengelenir.”

Sebze ve humus

Havuç ve salatalık dilimlerini, çeri domatesi humusla birlikte yiyin. Diyetisyen Amanda Frankeny, gün içinde sebze yemeyi unuttuğumuzu söylüyor: “O gün sebze yemediyseniz açığı gece kapatın. Humus da karnınızı doyuracaktır.”

Vişneli turta ve Antep fıstığı

Meyvenin daha iyi bir uykuya katkısı olduğunu gösteren araştırmalar var. Vişne melatonin içeriyor, melatonin hormonu uyku getiriyor. Meshulam turtayı Antep fıstığıyla yemeyi öneriyor: “Fıstık yağ ve proteinle tokluk yaratır. Ayrıca Antep fıstığında da bir miktar protein vardır.

Muz ve fıstık ezmesi

Muz ve fıstık esmesi kan şekerini dengeleyerek sağlıklı bir uykunun temelini hazırlar. Frankeny, “Muzdaki potasyum kasları rahatlatır, içindeki nitelikli karbonhidrat kan şekerini sabit tutar. Fıstık ezmesi ile de karnınız sağlıklı bir şekilde doyar. Ayrıca içinde bir miktar triptofan vardır.

Süt ve mısır gevreği

Frankeny ‘Bir bardak ılık sütün uyku için ideal olduğunu’ söylüyor: “Buna bir de şeker oranı düşük mısır gevreği ekleyin, böylece kan şekeriniz de düzene girer. Sütteki kalsiyum da melatoninin devreye girmesini sağlar.”

Proteinli hazır atıştırmalıklar

Belki de en pratiği bu, çünkü protein bar için yataktan kalkmanıza bile gerek yok. Frankeny, “Ceviz, badem, fıstık doğal melatonin kaynağı” diyor, ancak çikolatalı ya da kahveli protein barlardan uzak durmanızı öğütlüyor.