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Yaramazlara biraz batar!

Gazzeli yetkililer: İsrail'in öldürdüğü gazeteci sayısı 133'e çıktı

İsrail ordusunun, Gazze’ye düzenlediği saldırılarda bir gazeteciyi daha öldürdüğü bildirildi.

Fotoğraf: AA

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi’nden konuyla ilgili yazılı açıklama geldi.


AA’nın açıklamadan aktardığına göre Gazze’den yayın yapan El-Aksa televizyonu spikeri ve gazeteci Muhammed Selame, İsrail’in Deyr el-Belah kentinde bir eve düzenlediği saldırı sonucu öldü.

Böylece İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana öldürdüğü gazeteci sayısının 133’e çıktığı kaydedildi.

Bu arada en az 13 bin 430’u çocuk, 8 bin 900’ü kadın olmak üzere 30 bin 631 Filistinli de öldürüldü ve 72 bin 43 kişi yaralandı.

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