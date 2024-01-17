Gazzeli yetkili: Enkaz altında 7 bin kişi var

İsrail’in Gazze’ye saldırılarında şu ana kadar yüzde 70’i kadın ve çocuklardan oluşan toplamda 7 bin kişinin halen enkaz altında olduğu açıklandı.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin 24 bini aşmıştı.

AA’nın haberine göre Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan,

İsrail’in 2 milyondan fazla Filistinliye karşı sistematik bir şekilde açlık ve susuzluk savaşını yürüttüğünü belirterek “800 binden fazla Filistinli gerçek bir kıtlık içerisinde yaşıyor” dedi.

İsrail’in Gazze saldırılarında yaralanan sivillerin sayısının 61 bine yükseldiğini vurgulayan Hamdan, şunları kaydetti:

“Yüzde 70’i kadın ve çocuklardan oluşan 7 binden fazla kişi enkaz altında kayıp. Sivil savunma ve kurtarma ekipleri, İsrail’in rastgele hava saldırıları ve yakıt yokluğu yüzünden enkaz altında kalanları çıkaramadı.”