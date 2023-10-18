Gazze sınırında yakınına füze düşen Türk gazeteci hafif yaralandı

Gazze’de görev yapan Habertürk Güvenlik ve Dış Politika Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin, yakınlarına füze düştüğünü ve İhlas Haber Ajansı muhabiri Volkan Kayalar’ın ayağından hafif yaralandığını söyledi.
Çetin ve beraberindeki bazı gazetecilerin olduğu yerin yakınına füze düştü.
Habertürk yayınında konuşan Çetin, sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. O anlar Öztürk’ün kamerasına da yansıdı.
Beraberlerinde iki Türk gazetecinin daha olduğunu belirten Çetin, Kayalar’ın ayağından hafif yaralandığını bildirerek şunları söyledi: “Arkadaşlarımızdan biri ayağından yaralandı ama şimdi durum iyi.”