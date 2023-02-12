Gaziantep’te yıkılan bir sitenin mühendisi gözaltında

Gaziantep’te depremde yıkılan Pamukoğlu Sitesi’nin fenni mesulü olan inşaat mühendisi Afyonkarahisar’da gözaltına alındı.

Gaziantep. Fotoğraf: AA

Gaziantep başsavcılığınca depremde yıkılan sitenin ruhsatnamesinde fenni mesul olarak bildirilen inşaat mühendisi A.G. hakkında, ilk incelemelerde beton kalitesinin çok düşük olduğunun tespit edilmesi üzerine yakalama kararı çıkarıldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.G.’yi yakaladı.

A.G. emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Gaziantep’e gönderilecek.