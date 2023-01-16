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Yaramazlara biraz batar!

Gaziantep’te silahlı kavgada üç kişi öldü

Gaziantep’te akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada üç kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Şirinevler Mahallesi’nde akraba iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.


Silahların kullanıldığı kavgada, Uğur Çeliktop (33), Yılmaz Kıranşal (67) ve Kenan Kıranşal (38) hayatını kaybetti.

Kavgada yaralanan Nigar Kıranşal (61) ile Leyla Çeliktop (59) ise ambulanslarla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı.

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