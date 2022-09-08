Gaziantep’te çelik platformun altında kalan bir işçi öldü, dört işçi yaralandı

Gaziantep’te dört katlı inşaatın çatısına yerleştirilirken düşen çelik platformun altında kalan bir işçi yaşamını yitirdi, dört işçi yaralandı.

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Beşinci Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrika inşaatında, çatıya yerleştirilmek istenen çelik platformun iskelede bulunan işçilerin üzerine düşmesi sonucu beş işçi yaralandı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere götürdü.

Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Abdullah Yüzbaşı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Üç çocuk babası Yüzbaşı’nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.