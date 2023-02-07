Gaziantep’te anne kız 30 saat sonra kurtarıldı

Gaziantep’te yıkılan binanın enkazından 30 saat sonra anne ve kızı kurtarıldı.

Yakınlarından haber alma umudunu koruyabilenler enkazın çevresinden ayrılmıyor. Fotoğraf: AA

Bölgedeki 10 ili etkileyen Kahramanmaraşlı depremlerde, Gaziantep’te yıkılan bir binanın enkazından anne ve kızı yaralı kurtarıldı.

AA’nın haberine göre Merkez Şehitkamil ilçesindeki Gölgeler Apartmanı’nda ortam dinlemesinin ardından enkazın altında olduğu belirlenen anne Rabia Yılmaz ile kızı Gülben, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Anne kızın enkazdan çıkarılma anları

Öte yandan, Yılmaz ailesinden yaklaşık 1 saat önce enkazdan çıkarılan Aysu Yılmaz’ın da Rabia Yılmaz’ın kızı olduğu öğrenildi.

Yıkılan binanın çevresinde bekleyen vatandaşlar enkaz altında kalan yakınlarından haber almaya çalışıyor.