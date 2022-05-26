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Yaramazlara biraz batar!

Gazhane’de şenlik var


Gazhane Şenliği, Kadıköy’deki tarihi mekanında bu 9’uncu kere düzenleniyor. Gün boyu sürecek etkinliklerde yok yok.

Fotoğraf: Gazhane

130 yıllık Hasanpaşa Gazhanesi’nin çok yönlü bir restorasyon projesiyle Müze Gazhane’ye dönüştürülmesinin ardından, 9 Temmuz 2021’de İstanbullulara açılan yaşam alanı, 2001-2009 yıllarında sekiz kere düzenlenen Gazhane Şenliklerine yeniden başlıyor.


Saat 10:00-23:00 saatleri arasında onlarca etkinlik, konser, atölye, sergi, tiyatro ve dans gösterisi, şiir dinletisinin yapılacağı şenliğin programı her yaştan kişiye hitap edecek şekilde düzenlenmiş.

Don Kişot Bisiklet Kolektifi’nin düzenlediği Bisiklet Tamir ve Bakım Atölyesi 11:00-19:30 arasında L Binası Arka Bahçe’de Fotoğraf: Pexels

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