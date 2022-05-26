Gazhane’de şenlik var

Gazhane Şenliği, Kadıköy’deki tarihi mekanında bu 9’uncu kere düzenleniyor. Gün boyu sürecek etkinliklerde yok yok.

Fotoğraf: Gazhane

130 yıllık Hasanpaşa Gazhanesi’nin çok yönlü bir restorasyon projesiyle Müze Gazhane’ye dönüştürülmesinin ardından, 9 Temmuz 2021’de İstanbullulara açılan yaşam alanı, 2001-2009 yıllarında sekiz kere düzenlenen Gazhane Şenliklerine yeniden başlıyor.

Saat 10:00-23:00 saatleri arasında onlarca etkinlik, konser, atölye, sergi, tiyatro ve dans gösterisi, şiir dinletisinin yapılacağı şenliğin programı her yaştan kişiye hitap edecek şekilde düzenlenmiş.