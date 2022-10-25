Gazetecilere ‘şafak baskını’: Hayri Demir hakkında da gözaltı kararı

Ankara başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada altı kentte gazeteciler evleri basılarak gözaltına alınırken gazeteci Hayri Demir hakkında da aynı soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

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Ankara merkezli dokuz ilde düzenlenen ev baskınlarında Mezopotamya Ajansı (MA) Yazı İşleri Müdürü Diren Yurtsever, MA muhabirleri Deniz Nazlım, Selman Güzelyüz, Zemo Ağgöz, Berivan Altan, Hakan Yalçın, Emrullah Acar ve Ceylan Şahinli ile JINNEWS muhabirleri Habibe Eren ve Öznur Değer’in de aralarında olduğu 11 gazeteci gözaltına alınmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 11 gazetecinin ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk edici içerikte haber yaptıkları’ iddiasıyla gözaltına alındığını açıklarken Mezopotamya Ajansı’nın ‘PKK’nın basın komitesi altında faaliyet’ yürüttüğünü savunmuştu.

Uzun süredir Ankara’da politika muhabirliği yapan Demir’in hem Ankara’daki evine hem de ailesinin ikamet ettiği Bitlis’teki eve eş zamanlı polis baskını düzenlendi.

Bitlis’teki eve zırhlı araçlar eşliğinde polis baskını sonrası ev arandı. Aramanın ardından polisler evden ayrıldı.

Demir’in gözaltına alınıp alınmadığı henüz netleştirilmedi.

Derya Ren tutuklandı, diğerleri gözaltında

Şu ana kadar 11 gazeteci gözaltında tutuluyor. Ev baskınlarında gözaltına alınan gazeteci Derya Ren ise hakkındaki kesinleşen bir hapis cezası nedeniyle tutuklandı.

Ankara’da gözaltına alınan gazeteciler, emniyet müdürlüğünde tutulurken diğer kentlerde gözaltına alınan gazetecilerin de Ankara’ya getirileceği öğrenildi. Dosyaya getirilen avukat kısıtlılık kararı gerekçesiyle de soruşturmanın detaylarına ilişkin bir bilgiye henüz ulaşılmadı.

Soruşturma kapsamında Mezopotamya Ajansı (MA) Yazı İşleri Müdürü Diren Yurtsever, MA muhabirleri Deniz Nazlım, Selman Güzelyüz, Zemo Ağgöz, Berivan Altan, Hakan Yalçın, Emrullah Acar ve Ceylan Şahinli ile JINNEWS muhabirleri Habibe Eren ve Öznur Değer gözaltında tutuluyor.