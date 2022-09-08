Gazeteciler Topaloğlu ve Eser’e hapis cezası

Gazeteciler Sadık Topaloğlu ve Sadiye Eser’e, duruşmalara hiç katılmayan tanığın beyanları esas alınarak altı yıl üçer ay hapis cezası verildi.

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Eser ve Topaloğlu, 29 Kasım 2019’da Mezopotamya Ajansı’nın İstanbul bürosundan çıktıktan sonra gözaltına alınmış, 3 Aralık’taysa tutuklanmıştı. Gazeteciler, 26 Mart 2020’de görülen ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre gazetecilerin ‘örgüte üye olmak’ iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması Çağlayan’daki İstanbul 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Eser ve Topaloğlu katılmazken, Avukat Ayşe Acinikli ve Özcan Kılıç katıldı.

Av. Özcan Kılıç, iddia makamının iddiasını Özgür Baran’ın iddiaları üzerine kurduğunu ancak Baran’ın tek bir duruşmaya dahi gelmediğini belirterek yüz yüze dinlenilmeyen tanığın iddialarının dikkate alınmayacağına dair Yargıtay kararlarına işaret etti.

Kılıç, Eser’in 10 yıldır gazetecilik yaptığına ve Eser’in telefonunda yer alan Kürtçe bir şarkının delil olarak dosyaya konduğuna dikkat çekti.

Yargıtay kararı hatırlatıldı

Topaloğlu’nun avukatı Acinikli de şunları söyledi: “Olayın delili tanık ifadesiyse dinlenmek zorundadır. Eğer dinlenmemişse hükme esas alınmaz. Söz konusu kişi etkin pişmanlık üzerinden yargılanıp serbest bırakılmış. Çıkarı için isimler tanıdığını söylemiştir. Bu yüzden ifadelerine güvenilmezdir. Yargıtay’ın itirafçının beyanlarının hükme esas alınmayacağına dair kararı var.”

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, Eser ve Topaloğlu’na ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla altı yıl üçer ay hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin de devamına hükmetti.