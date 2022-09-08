Gazeteciler, ‘Basın Ahlak Esasları’nı Danıştay’a taşıdı

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Basın İlan Kurumu’nun ‘sansür yasası’na hazırlık olarak Basın Ahlak Esasları’nı değiştirmesini Danıştay’a taşıdı.

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‘Sansür yasası’ gündemden düşmüşken, Basın İlan Kurumu 6 Temmuz’da 18 Kasım 1994 tarihli ‘Basın Ahlak Esaslarına Dair Genel Kurul Kararı’nı değiştirmişti.

Kararla resmi ilan ve reklam yayınıyla ilgili süreli yayınların basılı nüshalarında, resmi ilan yayınlayan gazetelerin kendilerine ait haber sitelerinde ve sosyal ağ hesaplarında uymaları gereken ‘Basın Ahlak Esasları’ ve bu konuda kurum tarafından yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmişti.

Sadece resmi ilan yayımlayan gazetelerin değil, bu gazetelerin kendilerine ait internet haber sitelerinin ve sosyal ağ hesaplarının da Basın Ahlak Esasları’na uyması zorunluluğu getirilmişti.

TGS ve Gazeteciler Cemiyeti, kanuni dayanağı olmayan ve muğlaklıklar içeren hükümlere ilişkin Basın İlân Kurumu’na karşı ‘yürütmenin durdurulması’ ve ‘iptali’ talebiyle Danıştay 10’uncu Dairesi’nde iki ayrı dava açtı.

TGS’nin açıklaması şöyle: “Davalarda Basın İlân Kurumu’nun (BİK) kanuni dayanağı olmayan yetki kullanımına dikkat çekilerek muğlak hükümlerle basın özgürlüğünün ihlâl edildiğine vurgu yapıldı ve BİK’in ahlak bekçiliği yaptığı belirtildi. BİK’in ilânların adil dağıtımından sorumlu kurum iken, ilân kesme cezaları yoluyla özellikle iktidarın muhalif basın üzerinde uyguladığı baskının aktörü hâline geldiğinin altı çizildi.

Dava dilekçelerinde AYM Genel Kurulu’nun ‘BİK’e sınırları belirlenmemiş bir yol sunan kurallar zinciridir‘ dediği pilot karara atıf yapılarak Basın Ahlâk Esasları ve 195 sayılı Kanun’un ‘müeyyide’ kenar başlıklı 49. maddesinin yapısal sorun teşkil ettiği tespitiyle sorunun çözümü için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderilmesine karar verdiği hatırlatılmıştır.”