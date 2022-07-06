Basın örgütleri: Basın Ahlak Esasları sansür sopası

Basın örgütleri, Basın İlan Kurumu’nun ‘sansür yasası’na hazırlık olarak Basın Ahlak Esasları’nı değiştirmesine tepki gösterdi.

⚡️ Basın İlân Kurumu’nun basılı ve dijital medyanın sansür kuruluna çevirilmesine izin vermeyeceğiz. ‘Ben yaptım oldu’ anlayışı ile hazırlanan sözde ahlâk ilkelerini yargıya taşıyoruz. Elinizi kalemimizden çekeceksiniz! https://t.co/paa8aptGPU — Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) July 6, 2022

‘Sansür yasası’ şimdilik gündemden düşmüşken, Basın İlan Kurumu, 18 Kasım 1994 tarihli ‘Basın Ahlak Esaslarına Dair Genel Kurul Kararı’nı değiştirdi. 27 Mayıs’taki genel kurul kararı, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararla resmi ilan ve reklam yayınıyla ilgili süreli yayınların basılı nüshalarında, resmi ilan yayınlayan gazetelerin kendilerine ait haber sitelerinde ve sosyal ağ hesaplarında uymaları gereken ‘Basın Ahlak Esasları’ ve bu konuda kurum tarafından yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi.

Sadece resmi ilan yayımlayan gazetelerin değil, bu gazetelerin kendilerine ait internet haber sitelerinin ve sosyal ağ hesaplarının da Basın Ahlak Esasları’na uyması zorunluluğu getirildi.

Karara 11 basın örgütü ortak açıklamayla tepki gösterdi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın internet sitesinden yayınlanan açıklamada “Dezenformasyon bahaneli sansür yasasının geri çekilmesi sağlanmasına karşın yasaya hazırlık niteliğinde olan, henüz yasanın Meclis müzakereleri başlamadan alınan bu Genel Kurul kararını reddediyoruz” denildi.

Örgütler bu kararın, daha önce Danıştay tarafından yürütmesi durdurulan Basın Kartı yönetmeliğine benzediğini belirtti.

Kararda “Toplumun temeli olan aile yapısını bozmaya yönelik ve ailenin korunmasına aykırı yayın yapılamayacağı” ve “Türk toplumunun ortak milli ve manevi değerlerini zayıflatmaya yönelik yayın yapılamayacağı” gibi muğlak hükümler olduğunu aktaran örgütler, resmi ilan dağıtımı nedeniyle maddi gücü elinde bulunduran Basın İlan Kurumu’nun ‘ahlaki’ değerlendirme yapmasının etik ilkelerin doğasına aykırı olduğunu vurguladı.

Örgütler bunu yargıya taşıyacaklarını da ekledi.

TGS’nin dışında açıklamaya katılan 10 örgüt şöyle: Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Diplomasi Muhabirleri Derneği, DİSK Basın-İş, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Gazeteciler Cemiyeti, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, KESK Haber-Sen, Parlamento Muhabirleri Derneği, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti.