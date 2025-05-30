Gazeteci Yıldız Tar hakkında tahliye kararı

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturmasından tutuklu olan gazeteci Yıldız Tar hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi.

Fotoğraf: MLSA

18 Şubatta gözaltına alınan Tar, ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği‘nin (MLSA) aktardığına göre Yıldız Tar, iddianamesinin kabul edilmesi sonrası tensiple tahliye edildi.

Tensiple tahliye Türk Ceza Kanunu’na göre bir sanığın mahkeme kararıyla serbest bırakılması anlamına geliyor.

Tar’ın tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden bugün bırakılması bekleniyor.