Gazeteci Seyhan Avşar ve T24 hakkında soruşturma

Gazeteci Seyhan Avşar ve haber sitesi T24’e ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Seyhan Avşar. Fotoğraf: Gerçek Gündem

İstanbul başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın gerekçesi Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’in Suriye’de SİHA saldırısı sonucu öldürülmesiyle ilgili yapılan bir haber ve sosyal medya paylaşımı.

Başsavcılığın açıklaması şöyle:

“20/12/2024 tarihinde T24 isimli haber sitesinde ‘Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin, Suriye’de öldürüldü’ başlıklı haber ve Seyhan Avşar isimli şahıs tarafından 21/12/2024 tarihinde Twitter sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımlarda PKK terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle haklarında kayıt bulunan örgüt mensupları (ayrıntısı aşağıda verilmiştir) Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’i övücü nitelikteki sözler ile ayrıca sözde gazetecilik faaliyetleri ve gazeteci kimlikleri nedeniyle öldürüldükleri şeklinde yanıltıcı bilginin yayılması şeklindeki tespitler nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca ‘Terör Örgütü Propagandası Yapmak’ ve ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak’ suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır.”