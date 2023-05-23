Gazeteci Sanlı Ergin hayatını kaybetti

Yaklaşık bir ay önce lösemi teşhisi konan gazeteci Sanlı Ergin 59 yaşındaydı.

Sanlı Ergin

Ergin gazeteciliğe 1982’de Cumhuriyet gazetesinde sayfa tasarımı yaparak başladı. Ekonomik Panorama dergisinin ve Hürriyet haftasonu eklerinin görsel yönetmeniliğini yaptı, Sabah ve HaberTürk gazetelerinde çalıştı. Mesleğe Posta Gazetesi’nde devam ediyordu.

Sürekli basın kartı sahibi olan Sanlı Ergin iki çocuk babası, Hürriyet yazarı Sedat Ergin’in de kardeşiydi.

Sanlı Ergin’in cenazesi, yarın öğle vakti Çengelköy’deki Kerem Aydınlar Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.