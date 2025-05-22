Gazeteci Öznur Değer hakkında tahliye kararı verildi.

Fotoğraf: Dicle Fırat Gazeteciler Derneği

Değer, 7 Şubat’tan beri tutuklu.

JINNEWS Haber Müdürü Öznur Değer’in ‘örgüt propagandası yapmak’ suçlamasıyla yargılandığı davada tahliyesine karar verildi.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) aktardığına göre mahkeme, tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak Değer’in tahliyesine ve hakkında yurtdışı yasağı verilmesine karar verdi.

Dava 21 Ekim’e ertelendi.