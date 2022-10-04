HDP’li Temel: Gazeteci Nagihan Akarsel öldürüldü

HDP milletvekili Tayip Temel, Jineoloji Araştırma Merkezi üyesi ve Jineoloji dergisi editörü Nagihan Akarsel’in Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kentinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldüğünü açıkladı.

Fotoğraf: Twitter

Jineoloji ve kadın haberciliği ile kadın üzerine birçok önemli araştırmaya imza atan Akarsel, çalışmaları için yıllardır Süleymaniye’de yaşıyordu. Akarsel, Süleymaniye’de Jineoloji Akademisi’nin kurulması, ayrıca ‘Kürdistan Kadın Kütüphanesi’nin kurulması için bir proje kapsamında çalışma yürütüyordu.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre gazeteci-yazar, Süleymaniye’de bulunan evinin önünde saat 10:00 sıralarında silahlı saldırıya uğradı.

Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Akarsel’in cansız bedeni, Süleymaniye Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Saldırganın kimliği henüz belirlenememişken Rudaw’a konuşan güvenlik kaynakları saldırı hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, konuyla ilgili şunları söyledi: “Jineoloji Araştırmaları Merkezi Üyesi Nagihan Akarsel Süleymaniye’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi… Alçakça saldırıyı lanetliyoruz…”