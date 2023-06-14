Gazeteci Gökay Başcan’a 23 ay 10 gün hapis cezası

Birgün gazetesi politika editörü Gökay Başcan’a, ‘kamu görevlisine hakaret’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamalarıyla yargılandığı davadan hapis cezası çıktı.

Gökay Başcan. (Twitter)

Gazetenin 15 Ocak 2021 tarihinde yargı bağımsızlığı eleştirisi üzerine yayımlanan yazıda kullandığı fotoğraf ve fotoğraf altında yer alan ifadeler nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ve Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman’a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

Yargı bağımsızlığı üzerine kaleme alınan yazıda Ankara Eski Başsavcısı ve halen Yargıtay Üyesi olan Yüksel Kocaman’ın, Erdoğan’ı nikahından sonra ziyaret ettiği fotoğraf kullanılmış, “Kocaman nikahtan kısa bir süre sonra Yargıtay üyeliğine atanmıştı” ifadeleri yer almıştı.

Bu ifadeler üzerine Birgün gazetesinin yönetim kurulu başkanı İbrahim Aydın, yazıişleri müdürü Mustafa Kömüş ve editör Gökay Başcan’a dava açıldı.

İstanbul 2’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Aydın ve Kömüş beraat, Başcan’aysa cumhurbaşkanına ve kamu görevlisine hakaretten toplamda 23 ay 10 gün hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti cezayı erteledi.