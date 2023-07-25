Gazete dergi tirajları düştü, kitap sayısı azaldı

2022’de bir önceki yıla göre gazete ve dergilerin tirajı yüzde 8,3 azaldı; basılan kitap sayısı da yüzde 4,1 azalarak 83 bin 653’e geriledi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yazılı medya ve uluslararası standart kitap numarası istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, gazete ve dergi sayısı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,2 azalarak 4 bin 48 oldu. Bu yayınların yüzde 53,9’u dergi.

Gazete ve dergilerin tirajı söz konusu dönemde yüzde 8,3 azaldı. 2022’de yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 848 milyon 365 bin 241 olarak hesaplandı, bunun yüzde 95,4’ünü gazeteler oluşturdu.

Yıllık tirajın yüzde 88’i günlük gazetelerin

Gazetelerin yıllık tirajının yüzde 88,2’sini günlük, yüzde 7,9’unu haftada 2-6 gün arası, yüzde 2,6’sını haftalık olarak yayımlanan gazeteler; dergilerin yıllık tirajının ise yüzde 64,8’ini aylık, yüzde 12,1’ini üç aylık, yüzde 10,3’ünü 2 aylık, yüzde 4,8’ini haftalık yayımlanan dergiler oluşturdu.

Yayınlar siyasi ve haber ağırlıklı

Yayınlanan dergilerin yüzde 17,6’sı sektörel/mesleki, yüzde 14’ü akademik, yüzde 8,6’sı edebiyat/tarih içerikli olurken gazetelerin yüzde 90,8’i siyasi/haber/güncel, yüzde 2,1’i yerel yönetim, yüzde 1,6’sı sektörel/mesleki içerikli yayımlandı.

Reklam gelirleri artmış

Basın İlan Kurumu’nun idari kayıtlarından elde edilen bilgilere göre de 2022 yılında resmi ilan ve reklam bedelleri yüzde 56,1 artarak 956 milyon 63 bin 833 lira oldu.

Yayımlanan kitap sayısı azaldı

Yayımlanan materyallerin sayısı 2022 yılında 2021’e göre yüzde 4,1 azalarak 83 bin 653’e geriledi.

Satılan kitap bandrolü sayısı da yüzde 13,3 azalarak 380 milyon 269 bin 402’ye düştü.

Yayınlar konularına göre incelendiğinde, materyallerin yüzde 24,2’si eğitim, yüzde 19,9’u yetişkin kurgu edebiyat, yüzde 20,7’si akademik, yüzde 15,7’si yetişkin kültür, yüzde 14’ü çocuk ve ilk gençlik, yüzde 5,4’ü ise inanç konulu yayımlandı.