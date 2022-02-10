Gayrimenkul satışları yarı yarıya düştü

Yeni yılın ilk ayında gayrimenkul satışlarında belirgin düşüş yaşandı.

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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre ocakta 199 bin 111 gayrimenkul satışı yapıldı. Bu rakam geçen yıl aralık ayında 441 bin 429’du. Sadece bir aylık düşüş yüzde 54.

Söz konusu ayda Tapu’da yapılan satışların 83 bin 233’ü konut, 34 bin 850’si arsa, 56 bin 127’si tarla, 9 bin 897’si işyeri, geri kalanını ise diğer taşınmaz cinslerinden.

Satış işlemlerinden tapu harcı olarak devletin cebine giren para ise 1 milyar 802 milyon 189 bin 253 lira.

Şehirlere göre görünüm

Ocakta en çok gayrimenkul satışının yapıldığı il 24 bin 785’le İstanbul.

13 bin 469’la Ankara, 11 bin 245’le İzmir, 7 bin 982’yle Antalya, 7 bin 907’yle Bursa ve 5 bin 770’le Konya ise takipteki şehirler.