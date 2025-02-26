Gambiyalı askerler Türkiye'ye gelebilmek için Türkçe öğreniyor

Gambiyalı askerler, Türkiye’ye gelip askeri eğitim alabilmek için Türkçe öğreniyor.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre Gambiya Silahlı Kuvvetleri personeli, Fajara’da bulunan Gambiya Silahlı Kuvvetleri Eğitim Okulu’ndaki Atatürk dershanesinde Türkçe dersi alıyor. Atatürk kitaplığında da Türkçe kaynaklara erişebiliyor.

Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Maarif Vakfı arasındaki işbirliği protokolüyle 2020’de Gambiya’ya öğretmen olarak giden Atmaca Polat, 22 askeri öğrencisine Türkçe öğretiyor.

Polat eğitimle ilgili “Yaklaşık 40 hafta sürecek bu eğitimin ardından öğrencilerimizi B2 seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

‘Kurs bitince Türkiye’de askeri eğitim alacağım’

Gambiya Eğitim Okulu Kışlası’nda Türkçe eğitimi alan Khadije Balde şunları söyledi:

“Bu kurs bitince önümüzdeki yıl Türkiye’de askeri eğitim alacağım. Bu yüzden Türkçe öğreniyorum, Türkiye’yi çok seviyorum.”

Gambiya Askeri Danışmanı Piyade Kurmay Albay Anıl Aksoy da eğitime ilişkin şöyle konuştu:

* 20 Ekim 2020’de Milli Savunma Bakanlığı’mızla Türkiye Maarif Vakfı arasında imzalanan Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında hala bulunduğumuz Gambiya Eğitim Okulu Kışlası’ndaki Atatürk dershanesinde 555 Gambiya Silahlı Kuvvetleri personeline Türkçe eğitim verilmiştir.

* Gambiya Silahlı Kuvvetleri’ne sağlamış olduğumuz Türkçe eğitimiyle öncelikle iletişim köprüsünü kurmuş oluyoruz. Dil eğitimi, askeri tecrübelerin aktarılmasının yanı sıra iki ülke ilişkilerinin daha da yakınlaşmasına katkı sağlamaktadır.

Türkiye’ye gelecek Gambiyalı askerlerin alacağı eğitime dairse bir bilgi verilmedi.