Gabon'la bilim ve teknoloji işbirliği

Türkiye, Gabon’la bilim ve teknoloji alanlanlarında işbirliğine gitti. Ortak AR-GE projelerinden bilim insanı değişim programlarına kadar birçok yeni fırsatın sunulacağı belirtildi.

Fotoğraf: Mehmet Fatih Kacır / X

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gabon Yüksek Öğretim, Bilimsel Araştırma ve Teknolojik Yenilik Bakanı Marcelle Ibinga Itsitsa ve heyetiyle görüştüklerini duyurdu.

Türkiye ve Gabon’un bilim ve teknoloji alanındaki işbirliğini güçlendirecek mutabakat zaptı imzaladığını belirten Kacır şunları söyledi:

“Bu anlaşma, ortak AR-GE projelerinden bilim insanı değişim programlarına, inovasyon ekosistemlerimizin entegrasyonuna kadar birçok alanda yeni fırsatlar sunacak.

Türkiye’nin bilgi ve teknoloji birikimini Afrika kıtasıyla daha da derinleştirecek bu adımın hayırlı olmasını diliyoruz.”