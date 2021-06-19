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Yaramazlara biraz batar!

Galatasaray’ın yeni başkanı Burak Elmas

Galatasaray’ın seçimli olağan genel kurulundaki oylamada Burak Elmas sarı-kırmızılıların 38’inci başkanı oldu.

Fotoğraf: AA

Süper Lig takımlarından Galatasaray, bugün 38’inci başkanını seçmek için olağan genel kurulunu topladı.


İstanbul’daki Galatasaray Lisesi’nde yapılan genel kurulda üyeler 30 sandıkta oy kullandı.

Başkanlık için İbrahim Özdemir, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Mehmet Yiğit yarışıyordu.

Adayların aldıkları oylar şöyle:

Burak Elmas: 1541

Eşref Hamamcıoğlu: 1500

Metin Öztürk: 893

Yiğit Şardan: 679

İbrahim Özdemir: 92

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Akşam Postası / 19 Haziran 2021

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