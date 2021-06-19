Galatasaray’ın yeni başkanı Burak Elmas

Galatasaray’ın seçimli olağan genel kurulundaki oylamada Burak Elmas sarı-kırmızılıların 38’inci başkanı oldu.
Süper Lig takımlarından Galatasaray, bugün 38’inci başkanını seçmek için olağan genel kurulunu topladı.
İstanbul’daki Galatasaray Lisesi’nde yapılan genel kurulda üyeler 30 sandıkta oy kullandı.
Başkanlık için İbrahim Özdemir, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Mehmet Yiğit yarışıyordu.
Adayların aldıkları oylar şöyle:
Burak Elmas: 1541
Eşref Hamamcıoğlu: 1500
Metin Öztürk: 893
Yiğit Şardan: 679
İbrahim Özdemir: 92