Galatasaray’ın yeni başkanı Burak Elmas

Marmara Denizi müsilajdan sonra şimdi de ölümcül gaz tehlikesiyle karşı karşıya. Deniz salyası olarak da bilinen müsilaja çözüm aramak için denize açılan uzmanlar 110 metre derinde rastlanan hidrojen sülfürün, 34 metre derinliğe kadar çıktığını gözlemledi.