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Yaramazlara biraz batar!

Galatasaray’ın stadı panelleriyle Guinness Rekorlar Kitabı’nda


Galatasaray’ın NEF Stadyumu, çatısına kurulan güneş enerji panelleriyle Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Nef stadı
Fotoğraf: Enerjisa

Temelleri Galatasaray’ın geçen yıl kasımda hayatını kaybeden eski başkanı Mustafa Cengiz döneminde atılan proje, Enerjisa Enerji tarafından 20 milyon lira yatırım bedeliyle hayata geçirildi.


Projeyle Galatasaray ekonomisine 25 yılda 1 milyar TL’den fazla katkı sağlanması bekleniyor.

Stadyumun çatısına 10 bini aşkın güneş paneli kuruldu ve bu dünyanın en büyük stadyum üstü güneş enerjisi santrali.

Panellerle stat kendi elektriğini üretecek ve kulüp elektrik faturasında büyük bir avantaj sağlayacak.

Kurulan panellerin yılda yaklaşık 2 bin hanenin tüketimine eşdeğer 4 bin 650 MWh elektrik üretme gücü var.

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