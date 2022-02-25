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Yaramazlara biraz batar!

Galatasaray’ın rakibi Barcelona

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belirlendi.

Fotoğraf: AA

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, İspanya ekibi Barcelona ile eşleşti.


Sarı-kırmızılılar, ilk maçını 10 Mart’ta İspanya’da, rövanş karşılaşmasınıysa 17 Mart’ta İstanbul’da oynayacak.

Son 16 turunda eşleşmeler şöyle:

  • Rangers (İskoçya) – Kızılyıldız (Sırbistan)
  • Braga (Portekiz) – Monaco (Fransa)
  • Porto (Portekiz) – Olimpik Lyon (Fransa)
  • Atalanta (İtalya) – Bayer Leverkusen (Almanya)
  • Sevilla (İspanya) – West Ham United (İngiltere)
  • Barcelona (İspanya) – Galatasaray (Türkiye)
  • Leipzig (Almanya) – Spartak Moskova (Rusya)
  • Real Betis (İspanya) – Eintracht Frankfurt (Almanya)

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