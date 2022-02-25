Galatasaray’ın rakibi Barcelona

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belirlendi.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, İspanya ekibi Barcelona ile eşleşti.
Sarı-kırmızılılar, ilk maçını 10 Mart’ta İspanya’da, rövanş karşılaşmasınıysa 17 Mart’ta İstanbul’da oynayacak.
Son 16 turunda eşleşmeler şöyle:
- Rangers (İskoçya) – Kızılyıldız (Sırbistan)
- Braga (Portekiz) – Monaco (Fransa)
- Porto (Portekiz) – Olimpik Lyon (Fransa)
- Atalanta (İtalya) – Bayer Leverkusen (Almanya)
- Sevilla (İspanya) – West Ham United (İngiltere)
- Barcelona (İspanya) – Galatasaray (Türkiye)
- Leipzig (Almanya) – Spartak Moskova (Rusya)
- Real Betis (İspanya) – Eintracht Frankfurt (Almanya)