Galatasaray’da eski yönetim disipline sevk edildi

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, mayıs ayında yapılması gereken olağan seçimli genel kurulun iptal edilmesi gerekçesiyle Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetimin disipline sevk edildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün haziran ayında düzenlenen seçimli kongresinde en çok oyu alan Burak Elmas, Galatasaray’ın 38’inci başkanı olmuştu. Cengiz ise seçimlerde aday olmamıştı.

İlk önce 14 Aralık 2020 tarihinde yapılması planlanan seçimler, pandemi nedeniyle mayıs ayına ertelenmişti. Ancak yönetim kurulu, bu kararı da iptal etmişti.

Mayıs ayında yapılması gereken ancak iptal edilen olağan seçimli genel kurulla ilgili kongre üyelerinin disiplin kuruluna başvurduğunu belirten Sanver şunları söyledi “Mayıs ayının sonunda yapılması gereken seçimin ertelenme kararına imza atan geçen dönemdeki yönetim kurulu üyelerimizin bu davranışlarının tüzüklerimize göre disiplin yaptırımı gerektirdiğini düşünen bazı üyelerimiz, disiplin kuruluna başvurmuşlardır. Bu başvuru yönetim kurulu aracılığıyla yapılmıştır. Yönetim kurulumuz da tüzüğümüzün kendisine getirdiği yükümlülükle başvuruyu disiplin kuruluna sevk etmiştir. Yönetim kurulumuz burada tüzüğün emrettiği aracılığı yapmıştır. Dosyada şikayetçi konumunda değildir.”