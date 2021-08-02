Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa’da rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde 2021-2022 sezonu play-off turu kuraları çekildi.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3’üncü ön eleme turunda İskoç temsilcisi St Johnstone takımını geçmesi durumunda play-off turunda Danimarka’dan Randers ile eşleşecek.
Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Neftçi (Azerbaycan)-HJK Helsinki (Finlandiya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Organizasyonda 3’üncü ön eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları 12 Ağustos’ta oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçları 19 ve 26 Ağustos’ta.