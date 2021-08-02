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Yaramazlara biraz batar!

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa’da rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde 2021-2022 sezonu play-off turu kuraları çekildi.

Fotoğraf: AA

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3’üncü ön eleme turunda İskoç temsilcisi St Johnstone takımını geçmesi durumunda play-off turunda Danimarka’dan Randers ile eşleşecek.


Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Neftçi (Azerbaycan)-HJK Helsinki (Finlandiya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Organizasyonda 3’üncü ön eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları 12 Ağustos’ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçları 19 ve 26 Ağustos’ta.

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