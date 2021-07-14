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Yaramazlara biraz batar!

Galatasaray’ın yeni sezon forması 399 liradan satışta

Galatasaray, yeni sezon formalarının 399 TL’den satışa çıkarıldığını duyurdu.

Dört büyükler içinde forma tanıtımı yapmayan bir tek Beşiktaş kalırken, Fenerbahçe’nin yeni sezon forması 319, Trabzonspor’un ise 329 liradan satılıyor.


Fotoğraf: Galatasaray.org

Sarı-kırmızılı kulübün ünlü spor markası Nike tarafından tasarlanan iç ve dış saha formalarının yer aldığı paylaşımda, “Doğa dostu formalar Galatasaray’ın ‘İlk ve Tek’ hikayesi ile buluştu” dendi.

Oyuncuların saha içerisinde giyeceği formalar ve taraftarlar için tasarlanan formalarda, yüzde 100 geri dönüştürülmüş plastik şişelerden üretilmiş ‘recycle’ kumaş kullanıldığı da belirtildi.

Beşiktaş’ın da yeni sezon formalarının tanıtımını bugün yaparak satışa çıkarması bekleniyor.

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