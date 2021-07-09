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Yaramazlara biraz batar!

Fenerbahçe’nin yeni sezon formasında Atatürk imzası detayı

Fenerbahçe, Puma’yla anlaşmasının ardından 2021-22 sezonunda giyeceği formaları tanıttı. Formalarda en dikkat çeken detay ise Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası.

Fotoğraf: fenerbahce.org

Fenerbahçe, 2004 yılından beri bir diğer ünlü spor markası Adidas ile çalışıyordu.


Başkan Ali Koç, yeni sezon formalarında şampiyonluk sayılarını simgeleyen yıldızların yer almadığını söyledi. Koç, 2022-23 sezonunun formaları için kararın da şimdiden verildiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Saat 15.00 itibariyle online ve mağaza satışlarına başlanan formaların fiyatı ise 319 lira.

Atatürk’ün imzası ise Fenerbahçe’nin iç sahada oynayacağı karşılaşmalarda giyeceği çubuklu formanın sırt kısmında yer alıyor.

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