Galatasaray ve Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray’ı ve kulübün başkanı Dursun Özbek’i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.
Galatasaray, Fenerbahçe’yle oynayacağı maçı yabancı hakemin yöneteceğinin açıklanması üzerine TFF’yi eleştirmişti.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında TFF’nin yabancı hakem kararının ‘rakibin lehine sonuç yaratma’ çabası olduğu söylenmiş, spor kamuoyuna ‘organize kötülüğe’ karşı birleşmeye çağrısı yapılmıştı.
TFF Hukuk Müşavirliği, kulübün bu paylaşımındaki ‘futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar’ nedeniyle Galatasaray’ı ve Özbek’i disipline gönderdi.