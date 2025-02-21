Galatasaray ve Beşiktaş dahil 11 kulübe ceza

Trendyol Süper Lig’den sekiz kulübe, Trendyol 1’inci Lig’dense üç kulübe para cezası kesildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nda (PFDK) farklı gerekçelerle kesilen cezalar şöyle:
- Beşiktaş 693 bin lira
- Galatasaray 648 bin lira
- ikas Eyüpspor 525 bin lira
- Çaykur Rizespor 258 bin lira
- Bellona Kayserispor 210 bin lira
- Onvo Antalyaspor, Reeder Samsunspor ve Net Global Sivasspor’a 40 bin 500’er lira
- Sakaryaspor 414 bin 600 lira
- Geosis Boluspor 84 bin lira
- MKE Ankaragücü 33 bin 750 lira
Emre Belözoğlu’na men
Kurulun oyuncu ve teknik direktörlere kestiği cezalarsa şöyle:
- Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’na hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 lira ceza
- Amedspor sporcusu Adama Traore’ye beş maç men ve 58 bin 500 lira ceza
- Siltaş Yapı Pendikspor futbolcularından Welinton Souza Silva’ya dört maç men ve 39 bin lira, Samuel Saiz’eyse 29 bin 250 lira ceza
- Ahlatcı Çorum FK sporcusu Ferhat Yazgan’la, Central Hospital Ümraniyespor futbolcusu Furkan Apaydın’a iki maç men
- MKE Ankaragücü sporcusu Kwabena Owusu’ya bir maç men ve 29 bin 250 lira ceza
- Uğur Okulları İstanbulspor futbolcusu Tuncer Durhan Aksu’ya 1 maç men