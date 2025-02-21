Diken

Yaramazlara biraz batar!

Galatasaray ve Beşiktaş dahil 11 kulübe ceza

Trendyol Süper Lig’den sekiz kulübe, Trendyol 1’inci Lig’dense üç kulübe para cezası kesildi.

Fotoğraf: AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nda (PFDK) farklı gerekçelerle kesilen cezalar şöyle:


  • Beşiktaş 693 bin lira
  • Galatasaray 648 bin lira
  • ikas Eyüpspor 525 bin lira
  • Çaykur Rizespor 258 bin lira
  • Bellona Kayserispor 210 bin lira
  • Onvo Antalyaspor, Reeder Samsunspor ve Net Global Sivasspor’a 40 bin 500’er lira
  • Sakaryaspor 414 bin 600 lira
  • Geosis Boluspor 84 bin lira
  • MKE Ankaragücü 33 bin 750 lira

Emre Belözoğlu’na men

Kurulun oyuncu ve teknik direktörlere kestiği cezalarsa şöyle:

  • Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’na hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 lira ceza
  • Amedspor sporcusu Adama Traore’ye beş maç men ve 58 bin 500 lira ceza
  • Siltaş Yapı Pendikspor futbolcularından Welinton Souza Silva’ya dört maç men ve 39 bin lira, Samuel Saiz’eyse 29 bin 250 lira ceza
  • Ahlatcı Çorum FK sporcusu Ferhat Yazgan’la, Central Hospital Ümraniyespor futbolcusu Furkan Apaydın’a iki maç men
  • MKE Ankaragücü sporcusu Kwabena Owusu’ya bir maç men ve 29 bin 250 lira ceza
  • Uğur Okulları İstanbulspor futbolcusu Tuncer Durhan Aksu’ya 1 maç men

Galatasaray ve Dursun Özbek PFDK’ya sevk edildi

SON HABERLER