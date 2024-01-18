Futbolda emsal karar: Sözleşmenin kilo gerekçesiyle feshedilmesi hukuka uygun bulundu

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), İspanya temsilcisi Sevilla’yı, fazla kilolarını veremediği gerekçesiyle sözleşmesini 2021 yılında tek taraflı feshettiği Joris Gnagnon’a karşı haklı buldu.

Joris Gnagnon.

27 yaşındaki Fransız futbolcu, en son Ocak 2022’de ülkesinde Saint-Etienne’e transfer olmuş ve dört ay sonra kilo sorunları nedeniyle orada da tutunamamıştı. Gnagnon, Haziran 2022’den beri kulüpsüz durumda bulunuyor.

Sevilla Kulübü‘nün paylaştığı açıklamada, “CAS, oyuncu Joris Gnagnon’un uygun kilo ve kondisyon seviyelerini koruyamadığı gerekçesiyle sözleşmesinin feshedilmesinin haklı olduğuna hükmetti. Mahkemenin kararı, kulübün hukuka uygun davrandığı ve bunun haksız bir ihraç vakası olmadığı yönündedir” dendi.

Açıklamanın devamında “Bu sonuç aynı zamanda Avrupa’daki diğer kulüplerin de şu ana kadar çözülmesi daha zor görünen benzer durumlarla başa çıkmada sahip oldukları konuma fayda sağlıyor” ifadeleri kullanıldı.