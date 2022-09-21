Futbolcu Sala hayatını kaybetmişti: Pilot, arkadaşına uçuş öncesinde, ‘Can yeleğimi giyeceğim’ demiş

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala’nın hayatını kaybettiği uçağın pilotunun, uçuş öncesinde arkadaşına uçağın riskli olduğunu söylediği ortaya çıktı.

Fotoğraf: Nantes Atlantique Airport

Sala (28) ve uçağın pilotu David Ibbotson’u (59) taşıyan uçak, 21 Ocak 2019’da, Manş Denizi üzerinde düşmüştü. Sala’nın cesedi kazadan iki hafta sonra bulunmuştu. Ibbotson’un cesedi bulunamamıştı.

Sala, Fransız ekibi Nantes’tan Galler kulübü Cardiff City’ye transfer edildikten iki gün sonra çıktığı yolculukta hayatını kaybetmişti.

19 Ocak 2019’da imzayı attıktan sonra arkadaşlarıyla vedalaşmak için Galler’den Fransa’nın Nantes kentinde giden Sala, iki gün sonra yeni takımına katılmak üzere Galler’e gitmek üzere yola çıkmıştı. Uçuşu organize eden David Henderson ticari uçuş izni bulunmayan bir uçak kullanıldığı gerekçesiyle suçlu bulunmuş, 18 ay hapse mahkum edilmişti. Pilotun yolcu taşımak için gerekli lisansa sahip olmadığı, amatör pilot belgesi olduğu anlaşılmıştı.

Fotoğraf: Reuters

Sala’nın transfer olduğu Cardiff City FC, ona Fransa’nın başkenti Paris üzerinden tarifeli bir uçak bileti ayarlamayı teklif ettiklerini ancak Arjantinli futbolcunun Nantes’daki arkadaşlarıyla daha çok vakit geçirmek için bunu kabul etmediği açıklamıştı.

Ses duymuş

Sala’yla ilgili bir podcast hazırlayan BBC, pilot Ibbotson’un ‘kazara kaydedilen’ kazadan bir gün önce yaptığı telefon konuşmasına ulaştı. Ses kaydında Ibbotson arkadaşı Kevin Jones’a, 35 yaşındaki Piper Malibu uçağıyla Galler’den Fransa’ya uçarken teknik aksaklıkları fark ettiğini, indiklerinde de sol fren pedalının çalışmadığını gördüğünü anlatarak, ”Uçak hangara gitmeliydi” diyor.

Galler-Fransa uçuşunda sesler duyduğunu, bu uçakla yola çıkmanın tehlikeli olduğunu söyleyerek, ”Normalde can yeleğini koltukların arasında tutarım ama yarın can yeleğimi giyeceğim” diyerek korkusunu dile getiriyor.

‘Bu uçak dağılacak gibi’

Sala da yakın arkadaşlarına uçuş öncesinde korktuğunu ifade ettiği bir mesaj bırakmış: ”Korkuyorum. Bu uçak sanki dağılacakmış gbi görünüyor. Ben ortadan yok olsam birileri beni arar mı bilmiyorum.”