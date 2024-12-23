Fulya Soybaş: 'Kazayı yapan bir ambulans helikopteri, demek acil bir durum var sise rağmen uçmak zorunda'

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Kazadan hemen sonra yayımlanan helikopterin kalkış görüntülerinde yoğun sis olduğu, helikopterin geri gittiği görülüyor. Nedeni nedir sorusu ile Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’nu aradım.

Diyor ki: “Acılar böyle tazeyken spekülasyon yapmak istemem ama bir sebebi motor kaybı gibi teknik bir aksaklık olabileceği gibi pilotun geriye doğru kalkış yapmak istemesi de olabilir. İnceleme sonucu netleşir.”

Peki ya yoğun sis. Videodan anladığım kadarı ile görüş koşulları ‘sıfır.’ Cevabı şu: “Normal koşullarda yani bu helikopter, ambulans değil de yolcu helikopteri olsaydı, böyle yoğun sis bulutunun olduğu, görüş mesafesinin sıfırlandığı bir havada, havalanmamalıydı derdim. Çünkü helikopter pilotlarının çoğu uçuşlarını, Görerek Uçuş Kuralları ile yapar. Yani pilotlar pencerelerden dışarı bakarak yeri ve/ veya ufku belirler ve bu sayede de nerenin yukarısı olduğunu, yönlerini anlarlar.

Ancak kazayı yapan bir ambulans helikopteri. Demek acil bir durum var, sise rağmen uçmak zorunda. Bu kaza özelinde demiyorum ama genel bir bakış açısı ile konuşursak, bu ve benzeri ‘acil’ durumlar pilot üzerinde bir baskı yaratır. Buna ‘VIP baskı’ denir havacılıkta. Daha çok özel uçak- helikopterlerde, pilota, ‘buraya yetiş’, ‘şimdi kalk’ gibi emirler verilmesinin pilot üzerinde yarattığı stres, kazaya neden olabilir. Bazen de pilotların çok tecrübeli olması ve kendilerine fazla güvenerek hareket etmesi aynı şekilde kazaya sebep olabilir.”

Fulya Soybaş’ın yazısı