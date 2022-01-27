Fukuşima’daki nükleer sızıntı nedeniyle kanser olduğunu söyleyen altı genç dava açtı

Japonya’da, 2011’deki Fukuşima Nükleer Santrali’nden sızıntının neden olduğu felaketten sonra tiroid kanseri olan altı genç dava açtı.

11 Mart 2011’de meydana gelen deprem ve tsunami sonrasında santralden radyoaktif madde sızıntısı olmuştu.

Nükleer felaket sırasında yaşları altı ila 16, bugün 17-27 arasında değişen davacılar, sızıntı nedeniyle kanser olduklarını belirterek hukuki mücadele başlattı.

Santrali işleten şirket Tokyo Electric Power Company’ye (Tepco) dava açan grubun hepsinin ameliyat olduğu, 5,4 milyon dolar tazminat talep ettikleri belirtildi.

Müvekkillerinin hiçbirinin ailesinde tiroid kanseri olan biri bulunmadığını vurgulayan avukat Kenichi Ido, hastalık nedeniyle bazılarının yüksek eğitime devam etme ve iş bulma konusunda zorlandığını, geleceklerinin olumsuz etkilendiğini anlattı.

Şirketin sözcüsü, dava dilekçesinin ayrıntılarını gördükten sonra konuyla ilgili açıklama yapacaklarını duyurdu.

Birleşmiş Milletler’in adına inceleme yapan uzmanlar, geçen yıl, felaketin direkt olarak sağlık sorunlarına yol açmadığı sonucuna varmıştı. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2013 yılında hazırladığı raporda da sızıntının kanser vakalarında gözle görülür bir artışa neden olmayacağı belirtilmişti.

2018 yılında Japonya hükümeti, bir işçinin sızıntıya maruz kaldığı için hayatını kaybettiğini açıklayarak ailesine tazminat ödemeyi kabul etmişti.