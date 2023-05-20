‘Frozen’ kasabası selfie yorgunu: Ünlü manzaraya çit çektiler

Avusturya’nın Hallstatt kasabası, ‘selfie’ci turistlerden yorulunca, dünyanın en güzel manzaralarından birini kapattı.

Burası Avusturya’nın Hallstatt kasabası. Adını kıyısında bulunduğu gölden alıyor, masal şehirlerini andırıyor. Hatta, 2013 yapımı Disney filmi ‘Frozen’ın geçtiği kurgusal şehir Arendelle’nin buradan ilham aldığı söyleniyor.

Son günlerde Hallstatt’ta yaşananlar ise ‘şöhret afettir’ sözü bir kez daha doğruluyor.

16. yüzyıldan kalma Alp evleri, dar sokakları, buzul patikalarıyla 1997’den beri Unesco’nun dünya mirası listesinde yer alan 750 nüfuslu Hallstatt, turistlerin ilgisinden, özellikle de selfie’cilerden yorulunca ünlü manzarasına çit çekti.

Fotoğraf: RSI News

Çit bir süre sonra kaldırıldı, ancak belediye başkanı Alexander Scheutz halkının yanında, ‘Turistlere, bölgede insanların yaşadığını hatırlatmak için bir pankart asmak istediğini’ söylüyor.

Hallstatt’a, ünlü manzara önünde fotoğraf çektirmek için günde yaklaşık 7 bin kişinin uğradığı tahmin ediliyor.