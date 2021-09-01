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Yaramazlara biraz batar!

Selfie çektiği fil tarafından öldürüldü

Zimbabve’deki bir ulusal parka giden ziyaretçi, selfie çektiği fil tarafından çiğnenerek hayatını kaybetti. Ağır yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: conservationaction.co.za (temsili)

Yerel gazetelerden The Chronicle, Kwekwe’nin yakınlarındaki bir parkta yaşanan ‘talihsiz olay’ sonrasında park yetkililerinin turistlerin fillere yaklaşmamaları konusunda uyarı yayınladığını yazdı. Habere göre kimliği açıklanmayan adam fil tarafından sürüklendi ve çiğnendi.


Zimbabve Parklar ve Doğal Yaşam Dairesi sözcüsü Tinashe Farawo, üzücü olayın adamın fille selfie çekerken yaşandığını belirterek, “Ziyaretçilerin hayvanlara yaklaşmamaları, onlarla yakın teması minimum düzeyde tutmaları gerek. Buna benzer olaylarda can kayıplarının yaşanması ve engellenememesi korkunç bir durum” dedi.

Farawo, parktan ayrılıp Kwekwe’deki bir yaşam alanına yaklaşan bir filin ise vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Afrika Doğal Yaşam Vakfı’nın verilerine göre 2019 yılında ocak ve ekim ayları arasında 20 kişi filler tarafından öldürüldü.

Afrika’daki fillerin sayısının azalması endişe yaratırken Farawo, haziran ayında El Cezire’ye verdiği röportajda Zimbabve’de ‘aşırı sayıda fil olduğunu’ söylemişti.

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