‘Friends’ ekibinden Matthew Perry için ortak açıklama: Biz sadece rol arkadaşı değil, aileydik

‘Friends’ dizisinin oyuncuları, 54 yaşında hayatını kaybeden rol arkadaşları Matthew Perry’in kaybıyla yıkıldıklarını belirterek “Biz sadece rol arkadaşı değil, aileydik” dedi.

Friends ekibi (soldan sağa) Courteney Cox, Matthew Perry, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc.

Kült komedi dizisi Friends’te canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle bilinen Matthew Perry, cumartesi günü evindeki jakuzide ölü bulunmuştu.

Perry’nin ölümü Hollywood dünyası başta olmak üzere hayranlarını yasa boğdu.

New York’ta altı genç arkadaşın hayatını konu alan ‘Friends’ dizisinde 10 sezon boyunca beraber çalıştığı rol arkadaşları da Perry’yi ortak bir açıklamayla andı.

Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox ve Matt LeBlanc, People‘a yaptığı ortak açıklama şöyle:

“Matthew’u kaybettiğimiz için hepimiz çok üzgünüz, büyük yıkım yaşadık. Biz sadece rol arkadaşı değil, bir aileydik. Söylenecek çok şey var ama şu an yasımızı tutup bu akılalmaz kaybı sindireceğiz. Zamanla, mümkün olduğunda daha fazlasını söyleyeceğiz. Şimdilik düşüncelerimiz ve sevgimiz Matty’nin ailesi, arkadaşları ve dünyanın dört bir yanındaki sevenleriyle birlikte.”

1994’te yayınlanmaya başlayan dizi 2004 yılına kadar sürmüştü.

Dizinin final bölümü ABD’de 52,5 milyon kişi tarafından izlenmiş ve 2000’lerin en çok izlenen TV dizisi bölümü olarak kayda geçmişti.