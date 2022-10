Freddie Mercury’nin sesinden yeni bir Queen şarkısı: Muhteşem bir keşif

Britanyalı rock grubu Queen’in 1988’de Freddie Mercury ile kaydettiği ‘Face It Alone’ isimli daha önce duyulmamış ‘son derece duygusal’ şarkı, BBC Radio 2’den Ken Bruce tarafından ilk kez dinleyiciyle paylaşıldı.

BBC’nin aktardığına göre grubun davulcusu Roger Taylor Haziran ayında şarkıyla ilgili “Freddie’den bir bakıma unuttuğumuz küçük bir mücevher parçası bulduk. Muhteşem, gerçek bir keşif. Çok tutkulu bir parça” demişti.

Face It Alone, The Miracle dönemi kaydedilen ancak grubun resmi olarak piyasaya sürmediği, dördü Mercury’nin vokalini yaptığı altı şarkıdan biri. Diğer parçaları içeren bir kayıt da set olarak Kasım ayında müzik severlere sunulacak.

Mercury’nin HIV olduğunu öğrendiği dönemde kaydedildi

Face It Alone, albümün Londra ve İsviçre’deki hazırlıkları sırasında, Mercury’nin HIV olduğunu öğrendiği ancak basına duyurmadığı bir dönemde kaydedildi.

Onun güçlü vokali sanki hastalığını ortaya koyarcasına, “En nihayetinde, bununla yalnız başa çıkmak zorundasın” sözlerini tekrarlıyor.