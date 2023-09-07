Freddie Mercury’nin piyanosu 2,2 milyon dolara satıldı

İstanbul Üniversitesi ve Küresel Denge Derneği üç yıldır İstanbul ve İzmir’deki deniz seviyesi üzerine çalışma yaptı. Çalışmada Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) verileri baz alındı. Çalışma sonucunda hazırlanan rapora göre sadece İstanbul’da 6 milyon kişinin yaşadığı 120 kilometrekarelik alan sular altında kalacak. Ayrıca 16 atık su arıtma tesisinin 12’si de tehdit altında.