Fransız şehrinde havuzlarda isteyen istediğini giyecek ya da giymeyecek

Fransa’nın Grenoble şehrinde artık havuzlarda isteyen istediğini giyecek: Erkekle uzun şort kadınlar haşema ya da üstsüz.

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Şehirde devlete ait havuzlarda haşema giyilmesine izin verilmesi ülkede dönem dönem tartışmalara neden olan genelde Müslüman kadınların giydiği mayoyu yeniden gündeme getirdi.

Devlete ait çoğu havuzda haşema giymek yasak; mayo konusunda erkeklerin vücuda oturan, uzun olmayan şort giymesi zorunluluğu da dahil olmak üzere katı kurallar uygulanıyor.

Yeni kuralla birlikte ayrıca erkekler uzun mayo giyebilecek, kadınlar üstsüz yüzebilecek.

Belediye meclisinde solcu bir koalisyona liderlik eden Genoble Belediye Başkanı Eric Piolle kararı çıkarmayı başardı ancak kuvvetli bir muhalefetle karşı karşıya kaldı.

Değişiklik 29 lehte, 27 aleyhte oy alarak az bir farkla meclisten geçti.

Piolle “Tek isteğimiz kadınların ve erkeklerin istediği gibi giyinebilmesi” dese de karşı çıkanlar meseleye farklı yaklaşıyor.

Şehrin bağlı bulunduğu Auvergne-Rhône-Alpes bölgesinin muhafazakar valisi Laurent Wauquiez, değişikliğin yapılması durumunda şehrin fonlarını kesmekle tehdit etmişti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisinin sözcüsü de katıldığı radyo programında Prisca Thevenot “Piolle cumhuriyetçi değerlere verdiği zararın farkında değil” ifadelerini kullandı.