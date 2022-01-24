Fransız modacı Thierry Mugler hayatını kaybetti: Beyonce, Lady Gaga, David Bowie’yi giydiren isim…

Fransız moda tasarımcısı Thierry Mugler 73 yaşında hayatını kaybetti.

Mugler, Rus manken Irina Shayk’la.. Fotoğraf: Instagram

1940 ve 1950’lerden esinlendiği, geniş omuzlu tasarımlarıyla tanınan Mugler’in ölüm haberi sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Menajeri, Fransız haber ajansı AFP’ye, ‘doğal nedenlerden dolayı hayatını kaybettiğini’ açıkladı.

Facebook hesabından paylaşılan mesajda, “Bay Manfred Thierry Mugler’in 23 Ocak 2022’de aramızdan ayrıldığını duyurmanın büyük üzüntüsü içindeyiz” ifadelerine yer verildi.

Instagram hesabındaki paylaşımdaysa onun vizyonunun, dünyanın dört bir yanındaki insanlara her geçen gün daha büyük hayaller kurmaları için cesaret verdiği vurgulandı.

Kardashian ve boşanma aşamasında olduğu rapçi Kanye West 2019’daki Met Gala’da. (Fotoğraf: Reuters)

ABD’li şarkıcı Beyonce için sahne kostümü tasarlayan, reality şov yıldızı Kim Kardashian’ın 2019’daki Met Gala’ya (Metropolitan Müzesi’nin kostüm enstitüsü yararına düzenlenen gece) giderken giydiği, ses getiren kıyafette imzası bulunuyor.

Mugler’in giydirdiği ünlüler arasında ABD’li şarkıcı Lady Gaga, Britanyalı şarkısı David Bowie, Barbadoslu şarkıcı Rihanna, ABD’li oyuncu Sharon Stone dahil çok sayıda isim var.

Kendi adıyla kurduğu markanın sadece tasarladığı giysiler değil ‘Angel’ ve ‘Alien’ gibi parfümleri de çok sevildi.

1948’de, Fransa’nın Strasbourg kentinde dünyaya gelen Mugler, ilk butiğini 1970’lerde başkent Paris’te açtı.

Women’s Wear Daily’ye verdiği bir röportajda, “Ne yapacağımdan tam emin değildim ama çizimlerimi göstermeye başladıktan sonra Paris’te, moda dünyası beni içine çekti” demişti.