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Yaramazlara biraz batar!

Fransa’nın en yaşlı kişisi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Fransa’nın en yaşlı kişisi Marcel Meys, Covid-19 nedeniyle 112 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın Fransız basınındaki haberlerden aktardığına göre Vienne ilinde yaşayan ve 5 Ekim’den bu yana ‘Fransa’nın en yaşlı kişisi’ unvanını elinde bulunduran Meys, 10 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu.


12 Haziran 1909 doğumlu Meys, dün Vienne Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Meys’in yaşadığı Saint-Romain-en-Gal kasabasının belediye başkanı Luc Thomas, Facebook’tan paylaştığı mesajında, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Başkan Thomas, Meys için “Mizahı, nezaketi, alçak gönüllülüğü ve iyimserliği daima hafızamızda kalacak” ifadelerini kullandı.

Mesleği taksi-ambulans şoförlüğü olan Meys, Fransa’ya bağlı Martinik Adası’nda yaşayan Jules Theobald’un 5 Ekim’de hayatını kaybetmesiyle ‘Fransa’nın en yaşlısı’ unvanını elde etmişti.

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