Fransa’dan, ‘çocuklarını kaçırmakla’ suçlanan Japon vatandaşı hakkında uluslararası tutuklama kararı

Fransız yetkililer, iki çocuğunu Fransa vatandaşı olan babalarından kaçırdığını iddia ettikleri Japon kadınla ilgili uluslararası turuklama kararı çıkardı.

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15 yıldır Japonya’da yaşayan Vincent Fichot, karısının çocukları da alarak üç yıl önce Japonya’nın başkenti Tokyo’daki evlerinden ayrıldığını ve üçünden de bir daha haber alamadığını belirterek hukuki mücadele başlatmış, ülkesi Fransa’daki yetkililerden de yardım talep etmişti.

Bu yaz düzenlenen Tokyo Olimpiyat Oyunları sırasında üç hafta süreyle açlık grevi yaparak uluslararası basının gündemine girmişti. Karısının, boşanma davasındaki bir duruşmada, kendisini ona şiddet uygulamakla suçladığını ancak sonra bu iddiasından vazgeçtiğini söylemişti.

Fichot’nun yaşadıkları, ‘ebeveynlerin çocuk kaçırması’na sık rastlanan Japonya’da tartışma konusu olmuştu.

Hukukçular, yasalarda ‘ortak velayet’ olmayan ülkede bu durumun boşanan anne-babaların çocuklarını kaçırma yolunu seçmesine sebebiyet verdiğini ve yetkililerin de buna hoşgörülü davrandığını savunuyor. Sisteme getirilen bir başka eleştiri de yekililerin, velayeti alan ebeveynin diğerinin çocuğunu görmesini engellemesine göz yummaları.

Sivil toplum kuruluşlarına göre her yıl 150 bine yakın çocuk ebeveynlerinin birinden ayrılmak zorunda kalıyor.

Uluslararası tutuklama emri çıkartılan Fransa’da, Fichot’nun eşi, ‘çocuk kaçırma’nın yanı sıra ‘reşit olmayan birini tehlikeye atmak’la da suçlanıyor.

Fichot’nun henüz boşanmadığı eşinin avukatı, “Boşanma işlemleri sürüyor. Bizim mahkeme salonu dışında bir mücadele yürütmeye niyetimiz yok” ifadelerini kullandı.