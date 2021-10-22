Fransa’da vatandaşlara 100 avro ‘enflasyon bonusu’

Fransa’da başbakan Jean Castex özellikle artan enerji fiyatları nedeniyle düşük gelirli hanelere 100 avroluk (1120 lira) destek ödemesi yapılacağını duyurdu.

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Başbakanın ‘enflasyon bonusu‘ olarak nitelendirdiği ödeme aylık net geliri 2 bin avro (22 bin 375 lira) altında kalan vatandaşlara yapılacak.

Castex, 100 avroluk ödemenin otomatik yapılacağını ve özel sektör çalışanlarının maaş bordrolarına aralık ayında, memurlar ve emeklilere ise ocakta yansıtılacağını belirtti.

2 bin avroluk gelir kriteri hane başına değil kişi başı hesaplanacak. Uygulamanın hazineye 3,8 milyar avroya mal olacağı belirtildi.

Fransa’da hükümet geçten haftalarda pandemi sonrası ekonomik toparlanmayla birlikte dünya genelinde enerji fiyatları yükselirken, gaz ve elektrik fiyatlarına üst sınır getirmek ve yoksulların kış ısıtma faturalarını ödemesine yardımcı olmak için harekete geçmişti.

Castex, ekim ayındaki artışın ardından hane halkının kullandığı gaz fiyatlarının bahara kadar aynı seviyede kalacağını söylemişti. Ancak dünkü açıklamasında, dünya genelinde fiyatlardaki düşüşün beklenenden daha yavaş olacağının öngörüldüğü ve üst sınırın 2022’nin sonuna kadar kalacağını ifade etti.