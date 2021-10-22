Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fransa’da vatandaşlara 100 avro ‘enflasyon bonusu’

Fransa’da başbakan Jean Castex özellikle artan enerji fiyatları nedeniyle düşük gelirli hanelere 100 avroluk (1120 lira) destek ödemesi yapılacağını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Başbakanın ‘enflasyon bonusu‘ olarak nitelendirdiği ödeme aylık net geliri 2 bin avro (22 bin 375 lira) altında kalan vatandaşlara yapılacak.


Castex, 100 avroluk ödemenin otomatik yapılacağını ve özel sektör çalışanlarının maaş bordrolarına aralık ayında, memurlar ve emeklilere ise ocakta yansıtılacağını belirtti.

2 bin avroluk gelir kriteri hane başına değil kişi başı hesaplanacak. Uygulamanın hazineye 3,8 milyar avroya mal olacağı belirtildi.

Fransa’da hükümet geçten haftalarda pandemi sonrası ekonomik toparlanmayla birlikte dünya genelinde enerji fiyatları yükselirken, gaz ve elektrik fiyatlarına üst sınır getirmek ve yoksulların kış ısıtma faturalarını ödemesine yardımcı olmak için harekete geçmişti.

Castex, ekim ayındaki artışın ardından hane halkının kullandığı gaz fiyatlarının bahara kadar aynı seviyede kalacağını söylemişti. Ancak dünkü açıklamasında, dünya genelinde fiyatlardaki düşüşün beklenenden daha yavaş olacağının öngörüldüğü ve üst sınırın 2022’nin sonuna kadar kalacağını ifade etti.

SON HABERLER

İYİ Parti ve DEVA Partisi sistem önerileri: Biz neden hep anayasa tartışıyoruz?

DEVA ve İYİ Parti sistem önerilerinin demokratik bir zihniyetle hazırlanmış göründüğünü, derli toplu metinlerde itiraz edilecek az konu olduğunu bir kez daha yinelemekte yarar var. İki parti de, güçlendirilmiş parlamenter sistemin ‘güçlendirilmiş’ kısmıyla ilgili ve genel olarak siyasal sistemin demokratikleştirileceğini vadediyor. Bu yönde çok sayıda hukuksal/kurumsal düzenleme vadediyor.

Demircinin hikayesi

“Uzaktan bakıp sadece mızmızlanmakla, eleştiri fısıldamakla, kaçmakla, gizlenmekle adalet sağlanmıyor. Benim görmüyor ya da duymuyor olmam adaletsizliklerin olmadığı anlamına gelmez… Gerçekleri inkâr ederek yaşamak, gerçek dışında yaşamaktır.”

Filmler platformların olsun, sinema salonları eğlence işine giriyor

Wall Street Journal, sinema salonlarının geleceğiyle ilgili bir yazı yayınladı ve gelmekte olan ‘eğlenceli’ günlerden haber verdi. Yazıya göre sinema salonları sessizce oturup film seyrettiğimiz yerler olmaktan çıkıp icabında gürültü de yapılan birer eğlence merkezi haline gelecek.