Fransa’da, trans kadınlar, kadınlar ragbi liginde oynayabilecek

Fransa Ragbi Federasyonu (FFR), trans kadınların gelecek sezondan itibaren kadınlar liginde oynayabileceğine karar verdi. Karar oybirliğiyle alındı.
Dünya Ragbi Birliği, geçen yıl, aksi yönde görüş belirtmiş, trans kadınların uluslararası turnuvalarda kadın takımlarında oynamasını önermediğini açıklamıştı. Birliğin kararı ülkelerin federasyonları açısından bağlayıcı değil.
FFR Başkan Yardımcısı Serge Simon, “Ragbi, cinsiyet, inanç, köken ayrımı yapılmayacak kapsayıcı bir spor” diyerek federasyonun her tür ayrımcılığa karşı olduğunun altını çizdi.
FFR trans kadınların ligde oynamasına yeşil ışık yakan ilk ülke federasyonu.
Trans kadınların Fransa Ligi’nde forma giymesi için en az 12 aydır hormon tedavisi gördüğünü belgelemesi ve testosteron seviyesinin 5 nanomol/litreyi geçmemesi gerekiyor.