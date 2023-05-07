Fransa’da son 24 saatte 25 binden fazla yıldırım düştü

Sanılanın aksine özlem de azalmıyor öfke de. Bu özlem, öfke ve birlik beraberlik bizlerin İsias’taki kayıplarımıza dair hukuk mücadelemizde en büyük dayanaklarımızdan. Bütün sorumluların her anlamda cezasını çekeceğine inanmak, bu mücadelenin temeli.