Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aktif ötanaziye izin veren bir yasa tasarısı hazırladıklarını açıkladı.

Fotoğraf: AA

La Croix ve Libération gazetelerine konuşan Macron tasarının nisanda bakanlar kuruluna sunulacağını ve mayısta parlamentoda görüşüleceğini söyledi.

DW Türkçe’nin aktardığına göre Macron yasayı bireyin özerkliğiyle ulusun dayanışmasını uzlaştıran bir kardeşlik yasası olarak niteledi.

Talep üzerine öldürme olarak da tanımlanan aktif ötanazi, bir başkasının ölüme aktif biçimde sebebiyet vermesi durumuna deniyor.

Macron’a göre hazırlanan yasa tasarısı uyarınca Fransa’da iyileşmesi mümkün olmayan hastalıklardan muzdarip yetişkinler, hastalıklarının son evresinde ölmek için yardım talebinde bulunabilecek.

Hastanın yargıda bulunabilir durumda, yani reşit olması ve Alzheimer gibi bir psikiyatrik hastalığa sahip olmaması gerekiyor.

Bu koşulları sağlaması durumunda hastanın talebinin bir tıbbi ekip tarafından değerlendirmeye alınacağı belirtiliyor.

En az iki hekimin olacağı ekipte ayrıca psikologlar da yer alacak.