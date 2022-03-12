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Yaramazlara biraz batar!

Fransa’da on binler iklim için yürüdü


Fransa’da birçok kentte toplanan on binlerce çevreci, iklim değişikliği ve sosyal adaletsizliğe dikkati çekmek için eş zamanlı yürüyüş düzenledi.

Fotoğraf: AA

Yürüyüşler, 573 çevreci dernek ve sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Paris başta olmak üzere ülke genelinde yaklaşık 135 noktada yapıldı.


Yaklaşan cumhurbaşkanı seçimi sürecinde iklim konusunun nerdeyse hiç gündeme gelmemesine ve sosyal adaletsizliğe tepki gösteren çevreciler, bu konuların gündeme getirilmesini ve medyada yer almasını talep etti.

Ellerinde ‘Ne zaman (iklimden) bahsediyoruz‘, ‘İklim‘, ‘Sorumluluklarınızı alın, geleceğimizi değil‘ ve ‘Dünyayı nasıl arzu edersiniz: Mavi mi çok pişmiş mi?‘ yazılı pankartlar taşıyan çevreciler, ‘İklim adaleti‘, ‘İklim, barış, aynı mücadele‘ sloganları attı.

Yürüyüşü organize edenlerden Alternatiba İklim Hareketi, 32 bini Paris’te olmak üzere, ülke genelinde 80 bin kişinin gösterilere katıldığını açıkladı.

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